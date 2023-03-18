Резидентам калининградской ОЭЗ продлили льготы

На вчерашнем заседании Правительства РФ был поддержан законопроект о продлении льгот для ряда резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области.

Воспользоваться поправкой, подготовленной Минэкономразвития, смогут инвесторы, включенные в реестр ОЭЗ в период с 1 января 2020-года по 31 декабря 2021 года. Для них срок, за который они смогут вложить в проект необходимые 150 миллионов рублей, увеличен вдвое – с 3 лет до 6. По предварительным оценкам, сделать это могут более 20 компаний.

- Решение поддержит свыше 6 тысяч рабочих мест в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, логистике и других отраслях, – отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Калининградский губернатор Антон Алиханов добавил к этому, что увеличение срока капитальных вложений критически важно для тех, кто был вынужден корректировать свои планы из-за последствий эпидемических ограничений, а с прошлого года – преодолевать последствия западных санкций.

Действующий до 2045 года режим ОЭЗ предусматривает целый ряд льгот, включая нулевую ставку налога на прибыль и налога на имущество, сниженные втрое тарифы страховых взносов, послабления по земельному налогу, ряд гарантий и преференций в части аренды и т. д. Сейчас в едином реестре резидентов зарегистрировано 279 действующих инвестпроектов с общим объемом заявленных инвестиций в первые три года реализации 179,6 миллиарда рублей и штатной численностью (при выходе на проектные мощности) 50,7 тысячи человек.