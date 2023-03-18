В Калининграде пропал без вести 16-летний школьник

Всех, кому известно о местонахождении подростка, просят обращаться в полицию. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

ОМВД России по Московскому району Калининграда разыскивается несовершеннолетний Руслан Цаплин.

Около восьми часов утра 15 марта юноша 2006 года рождения направился в школу, из которой домой не вернулся, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 16-17 лет, рост 167 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые. Был одет в черную куртку, темные штаны, темную спортивную кофту, на ногах - белые кроссовки.

Как добавили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, пропавший подросток проживает в социальном учреждении, из которого ранее неоднократно уходил.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Руслана Цаплина, просят обращаться в ОМВД России по Московскому району по телефонам: 55-24-02, 55-24-03 или 02.