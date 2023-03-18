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НовостиОбщество18 марта 2023 13:20

В Калининграде прошел субботник на старом бастионе

Акция стала частью экологического марафона под эгидой музея Мирового океана
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
В субботнике участвовало около 40 человек.

В субботнике участвовало около 40 человек.

Фото: Музей Мирового океана.

В калининградском музее Мирового океана 14 марта, в Международный день рек стартовал экологический марафон под девизом «Все реки текут в океан». Двухнедельное мероприятие включает конференции, лекции, семинары, кинопоказы, а посредство интернет-сообществ и социальных сетей желающие могут принимать участие в викторинах и субботниках.

Один из них состоялся сегодня, 18 марта на бастионе Литва. Около 40 человек – сотрудники ММО и присоединившиеся к ним волонтеры - навели порядок на территории бастиона и внутри него.