Осужденные калининградцы собственноручно изготовили скамейки для суда

На изделиях умельцев из ИК-8 м и сидеть приятно. Фото: Пресс-служба УФСИН по Калининградской области

Вот, вроде бы, ничего особенного в этой новости нет, но внимание она чем-то привлекает.

В исправительной колонии №8 Калининграда выполнили государственный контракт на сумму 211 500 рублей. А именно - изготовили 100 скамеек для нужд администрации Багратионовского муниципального округа. Трехметровой длины изделия выполнены из обрезной профилированной сосновой доски. Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Калининградской области. над заказом трудились шестеро осужденных.

Администрация пенитенциарного учреждения заявляет, что готова к сотрудничеству с организациями различных форм собственности для взаимовыгодного сотрудничества, в том числе для размещения производств на свободных площадях учреждения.