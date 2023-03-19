Калининградская таможня предупреждает о затруднениях на границе в Чернышевском

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С 08:30 19 марта до 08.00 20 марта приостановлена работа некоторых таможенных информационных систем Литвы из-за проведения монтажных работ. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни со ссылкой на информацию литовской стороны.

«Так, из–за работ по внедрению системы управления гарантиями (GVS) не будет работать система обработки таможенных деклараций (далее – MDAS), интеллектуальная система обработки таможенных деклараций (далее – iMDAS), Национальная система контроля транзита (далее – NTKS), система сбора и обработки данных о торговых потоках Литовской Республики со странами-членами Европейского Союза (далее-IDAIS)», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Калининградская областная таможня рекомендует всем заинтересованным лицам учитывать эту информацию и предупреждает о затруднениях при перемещении транспортных средств через таможенный пост МАПП Чернышевское. На территории России программные средства работают в штатном режиме.