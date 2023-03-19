За неделю у калининградцев изъяли 10 единиц оружия

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

За прошедшую неделю в Калининградской области было проведено 119 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

По данным ведомства, было выявлено 17 нарушений условий хранения оружия. Все правонарушители привлечены к административной ответственности. Также было изъято 10 единиц оружия и 2 единицы сданы добровольно.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы напоминают калининградцам о том, что на территории России действует запрет на хранение списанного оружия без уведомления Росгвардии. Собственник обязан уведомить Росгвардию в двухнедельный срок со дня приобретения списанного оружия для его регистрации. Процедура достаточно проста и не занимает много времени.