ФСБ прикрыла канал поступления наркотиков в Калининград из Польши

. Фото: управление ФСБ России по Калининградской области

Сотрудники регионального управления ФСБ и областной таможни пресекли контрабандный канал поступления наркотиков из Польши в Калининградскую область. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Наркотики поступили в регион по железной дороге, а затем морским сообщение их переправляли в Санкт-Петербург.

Оперативники задержали двух участников преступной группы, в ходе обыска в их квартире были обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом более 110 кг: эфедрон – более 48 кг, гашиш – более 22 кг, МДМА – более 7 кг, амфетамин – более 30 кг и другие.

В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.