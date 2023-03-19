В Калининградской области в субботу зафиксировано 33 пала травы

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В субботу, 18 марта, в Калининградской области пожарные 33 раза привлекались для ликвидации палов сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Всего на тушение горящей травы привлекались 137 человек и 37 единиц техники.

Единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона вы также можете набрать номер «112», а со стационарного – «01»). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей. Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области: (4012)93-33-33.