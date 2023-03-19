Калининградский зоопарк объявил конкурс на лучшую кличку для кенгуренка

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

Калининградский зоопарк объявил конкурс на лучшую кличку для кенгурёнка. Предложения принимаются до 31 марта и будут переданы сотрудникам сектора «Австралийский континент», которые ухаживают за кенгуру.

Автор лучшего варианта получит пригласительный билет в зоопарк на двух человек.

Напомним, в мае 2022 года в Калининградский зоопарк из зоопарка Новосибирска приехала молодая самка восточного серого кенгуру по кличке Луна 2021 года рождения. Вскоре обнаружилось, что Луна ждет детеныша. Беременность и выкармливание потомства у кенгуру долгое время проходят незаметно, поэтому, никто в Новосибирске и Калининграде не подозревал о новорожденном.

Сейчас детенышу уже около года. Недавно зоологи установили, что это самец. Он стал вполне самостоятельным и большую часть времени проводит вне материнской сумки.

Поучаствовать в конкурсе «Я дарю тебе имя» можно двумя способами:

1. зайти на официальный сайт зоопарка https://kldzoo.ru с персонального компьютера и отправить свой вариант клички через форму обратной связи (красный круг в правом нижнем углу экрана),

2. во время посещения зоопарка зайти в здание администрации и опустить записку со своим вариантом клички в ящик для голосования (бумага и ручки прилагаются).