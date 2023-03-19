В Калининграде 20 марта не будут работать светофоры на четырех перекрестках

В понедельник, 20 марта, в Калининграде в течение дня не будут работать светофоры на четырех перекрестках. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 8.30 до 13.00 отключат светофоры на пересечениях ул. Театральной с ул. Ген. Галицкого и с Ленинским проспектом.

С 8.30 до 18.00 отключат светофор на перекрёстке улиц Ген.-лейт. Озерова и ул. Мусоргского.

Еще один адрес отключения светофора – перекресток улиц Фрунзе и Грига.

Власти просят водителей в течение всего дня быть особенно внимательными на этих участках улично-дорожной сети.