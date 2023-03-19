Калининградка спустила сожителя с лестницы и избила его самокатом

Жительница Светлого осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью своему сожителю. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Пьяные сожители поругались на лестничной площадке дома на улице Парковой. Мужчина ударил женщину рукой в живот, в ответ горожанка толкнула обидчика, он упал на лестницу и ударился головой. После этого женщина взяла в руки детский самокат и ударила им сожителя по голове, причинив ему телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы с переломом черепа.

Суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Однако ей предоставлена отсрочка по реальному отбыванию наказания до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста.