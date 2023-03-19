Калининградка отсудила 400 тысяч за упавшее на машину дерево

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Жительница Правдинска отсудила у местной администрации компенсацию за упавшее на его машину дерево. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В апреле 2022 года женщина приехала на кладбище и на ее «Ситроен» упало сухостойное дерево. Стоимость восстановительного ремонты составила 554 тысячи рублей.

Горожанка подала в суд на администрацию, которая должна была обслуживать территорию кладбища.

Суд взыскал с администрации 393 737 рублей, а также судебные расходы. Решение не вступило в законную силу.