В МЧС рассказали подробности пожара в комплексе «Рыбная деревня 2»

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Пожар в комплексе «Рыбная деревня 2» в Калининграде случился вечером в воскресенье, 19 марта. На часах было 14.58, когда поступило сообщение о возгорании на улице Октябрьской.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области горел незаселенный жилой дом сложной планировки с кровлей из металлочерепицы.

«На пятом мансардном этаже горел утеплитель и разобрана кровля на площади 30 квадратных метров», - рассказали в МЧС.

На месте работали расчеты пяти пожарно-спасательных частей, в том числе спецчасти спасатели поисково-спасательного отряда Калининграда – всего 38 человек.

О пострадавших не сообщается.