В Калининграде набирают массовку для съемок в шпионском детективе

В Калининграде продолжаются съемки шпионского детектива «ГДР», в котором рассказывается о событиях в Германии 1989 года.

Очередная киносмена намечена на вторник, 21 марта. Как сообщается в группе «Семки в кино в Калининграде» в "ВК", требуются актеры массовых сцен.

В частности, нужны люди на роли прохожих на улице (мужчины и женщины 20 – 50 лет). Важно, чтобы актеры в массовке были «немецкой внешности, без нарощенных ресниц, ногтей и татуажа)

Также требуются актеры на роди сотрудников полиции (нужны блондины без щетины и бороды, со светлыми глазами).

Съемка пройдет в Правдинске и продлится весь день, организаторы обещают трансфер.