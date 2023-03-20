В Черняховске на заводе по производству оборудования для солнечной энергетики монтируют 14-тонные установки

. Фото: Правительство Калининградской области

Монтаж основного технологического оборудования начался на строящемся в индустриальном парке «Черняховск» заводе «Энкор» по производству оборудования для солнечной энергетики.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, идет монтаж ростовых установок, которые предназначены для выращивания слитков монокристаллического кремния методом Чохральского.

«Это первый и один из ключевых производственных этапов на заводе. Далее слитки режутся на пластины, которые в свою очередь служат основой для изготовления солнечных ячеек», - пояснили в компании.

В настоящий момент проведена крупноузловая сборка 20 установок, а всего на производстве будет смонтировано 100 единиц оборудования. Вес каждой установки – 14 тонн.

Завершить работы по монтажу этого оборудования планируют до конца апреля. Параллельно проходят пуско-наладочные работы.

В производственных корпусах продолжаются отделочные работы, прокладываются внутренние и внешние инженерные сети и коммуникации, ИТ-инфраструктура, благоустраивается территория. Ежедневно на площадке работают более 950 человек (сотрудники компании «Энкор» и подрядных организаций), от 30 до 50 единиц техники.

Напомним, инвестиции в создание нового производства превышают 25 млрд рублей. На предприятии продолжается набор производственного персонала, всего на производстве будет создано более 700 рабочих мест.

Строительство завода «Энкор» по выпуску кремниевых пластин и ячеек объемом 1,3 ГВт и 1 ГВт в год соответственно началось в июле 2021. После выхода на проектную мощность предприятие станет крупнейшим в Европе.