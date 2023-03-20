В Калининградской области за сутки случилось 34 пала травы

В Калининградской области за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России 34 раза привлекались для ликвидации палов сухой травы. В предыдущие сутки было 33 выезда.

«Для ликвидации пожаров привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей в составе 136 человек и 34 единиц техники», - рассказали в пресс-службе МЧС.

Тему палов травы еще в феврале поднимали на оперативном совещании в правительстве области.

Тогда Антон Алиханов призвал глав муниципалитетов обратить особое внимание на поля, которые постоянно горят.

- Там, где у нас постоянно горит, нужно разобраться с этими собственниками или пользователями земельных массивов – нужно принудить их к тому, чтобы обрабатывать земельные участки или как-то возвращать их в оборот, - сказал губернатор.