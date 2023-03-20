В Калининградской области зафиксировали новый температурный рекорд

В Калининградской области был зафиксирован суточный температурный рекорд. Максимальная суточная температура, по данным сети метеостанций, составила +17 градусов в воскресенье, 19 марта.

Об этом сообщается в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области» в ВК.

«В условиях гребня антициклона, относительно солнечной погоды и активного прогрева температура воздуха по области впервые в этом сезоне поднялась до +17 градусов! В Советске был побит максимальный суточный температурный рекорд», - говорится в сообщении.

Так, в Храброво было +17 градусов, в Калининграде +16,6 градуса, в Советске +15,6 градуса (это новый рекорд. Предыдущий рекорд составлял +14,5 в 2002 г. (по данным за 59 лет наблюдений).