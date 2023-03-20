На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 20 марта

В Калининграде в понедельник, 20 марта, запланированы отключения электроэнергии и воды на нескольких улицах.

По данным пресс-службы городской администрации, для регламентного ремонта оборудования подстанций с 8.30 до 18.00 отключены от электричества дома по адресам:

ул. Грига 36-56,

ул. Томская 21, 24-26,

ул. Фрунзе 73А, 75, 87-105,

ул. Ген.-майора Яновского 5-7 ,

ул. Марш. Баграмяна 4,

ул. Красноярская 1-3,2-4,5 (детский реабилитационный центр),

ул. Мариупольская 11-13,16-18,

Московский пр-кт 42-46;

ул. Адмиральская 13-19,14, 16,

ул. Донская 2, 3, 4-8,

ул. Закавказская 1(д/с № 74), 9,

ул. Лесопарковая 6-24, 24Б, 25, 25А, 26, 27, 27Б, 28, 29, 29А, Б, 31А, 36, 38, 38А, 39, 39А,

ул. Нахимова 7, 6-14, 9 (д/с № 74), 13А, 15-21, 18-22, 18А, 24,

пер. Нахимова 1, 2, 10А,

ул. Энгельса 12-26, 14А, 21-29, 33-33А, 35-35А, 37, 39, 47-49,

ул. Яблоневая аллея 10, 12-20, 11-23;

ул. Ген.-фельдм. Румянцева 2А,

ул. Д. Донского 15-19,

ул. Свободная 34 (д/сад № 1),

ул. Серж. Колоскова 12;

туп. Зоологический 3-5, 8-10,

ул. Кирова 17,

пр-кт Мира 24-26,

ул. Римского-Корсакова 5А,

ул. Серафимовича 2,

ул. Чайковского 17, 36, 36А, 33-39,

ул. Ген. Озерова 1-15, 2-4, 4А,

пер. Желябова 6-8, 9 (ГБОУ школа-интернат Андрея Первозванного),

пр-кт Советский 24-34, 36-36Б, 38-38А.

С 8.00 до 13.00 отключены:

- ул. Звездная 21-25 и ул. Ген. Галицкого 5-11, 5Б.

С 11.00 до 18.00 не будет света на ул. Владивостокская 5, б-р Борисовский 1, 2-8, ул. Левитана 4А, 12-20, ул. Пахоменко 2-6, ул. Станиславского 60-66.

С 13.30 до 18.00 без электричества дома по ул. Мариупольская 1-3, 2А, 2-22, пр-кт Московский 2-4, 5-9, 8А, 8-38, 14Б;

С 11.00 до 17.00 – на ул. Каштановая аллея 166-172 и ул. Чекистов 66-72, 82-88, 106-112.

От холодной воды с 10.00 до 18.00 «Водоканал» отключил дом по ул. А. Невского 253.

С 10.00 до 18.00 нет воды ул. Фрунзе 73-75.

С 10.00 до 15.00 без воды потребители на:

пер. Батальный, 1

ул. Дрожжевая, 1 (СОШ № 29), 12-14, 14А, 20-32,

ул. Серж. Щедина 1,

ул. Самаркандская 3-9, 14-28.

С 10.00 до 15.00 нет воды на ул. Ген. Озерова 49А-51А.