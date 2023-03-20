Роспотребнадзор: В Калининграде увеличилось число заболевших коронавирусом

В Калининградской области число заболевших коронавирусной инфекцией возросло на 6% за минувшую неделю. Всего было зарегистрировано 914 случаев ковида. В общей сложности же с начала года диагноз коронавирусной инфекции установлен 9053 заболевшим.

Данные приводят в региональном управлении Роспотребнадзора.

Увеличение числа заболевших детей отмечено во всех возрастных группах, наибольшее - среди подростков 15-17 лет (на 40%).

Число заболевших взрослых возросло на 4,5%. Всего зарегистрировано 804 заболевших старше 18 лет. Рост заболеваемости произошел за счет возрастной группы старше 65 лет, в которой показатель заболеваемости увеличился на 22,8%.

По-прежнему большинство случаев (96,9%) реализовались в форме ОРИ.