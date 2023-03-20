В Калининградской области начались учения военной авиации

. Фото: пресс-служба Балтфлота

К проведению летно-тактического учения в Калининградской области приступили экипажи самолетов Су-30СМ и Су-30СМ2 морской авиации Балтийского флота.

Как сообщает пресс-служба флота, предстоит отработать вопросы уничтожения колонн военной техники, пунктов управления, скоплений живой силы условного противника, военно-промышленных объектов, авиации, воздушных и морских десантов противника, а также осуществление огневой поддержки подразделений армейского корпуса.

«Основная цель учения - совершенствование летной подготовки экипажей в составе штатного подразделения, отработка слетанности и грамотных действий летчиков в едином тактическом замысле», - отмечают в пресс-службе флота.

Сообщается, что экипажам предстоит поразить более 20 различных мишеней, произвести пуски неуправляемых авиационных ракет, а также осуществить бомбометание.

В плановых учениях задействованы около 10 самолетов и свыше 50 военнослужащих.