В Полесском районе начали ремонт старинного маяка 1908 года

. Фото: Музей мирового океана

В поселке Заливино начался ремонт маяка, который теперь принадлежит Музею Мирового океана. В пресс-службе музея отмечают, что ремонт на башне маяка проводят впервые с даты ее постройки, то есть с 1908 года.

Перечень работ согласован с региональной Службой охраны объектов культурного наследия. Это дополнительное усиление башни, вычинка кирпичной кладки, ее гидрофобизация, домастиковка кирпича, восстановление швов и т. д.

Также будут восстановлены ступени входа в северную пристройку и в башню, расположенные со стороны залива.

«Маяк расположен у воды, а это значит – высокая влажность воздуха и сильные ветра. Даже следы на кирпичной кладке четко ориентированы по направлению ветра. Мы приведем в порядок фасад, усилим его специальными стяжками, и после завершения работ башня приобретет необходимую прочность», - пояснила директор музея Светлана Сивкова.

Финансирование поступает как из средств федеральной субсидии, так и из внебюджетных источников.

Планируется, что во время ремонта башня и смотровая площадка маяка продолжат принимать посетителей.

Завершить ремонт планируют к началу лета.