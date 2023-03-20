Поджигателей автомобиля чиновника из администрации Гурьевского района отправили в колонию

За поджог автомобиля в Гурьевске осуждены организатор и исполнители преступления. Инцидент случился июне 2021 года, когда местный житель предложил знакомому за 100 тысяч рублей поджечь автомобиль, который принадлежал сотруднику администрации Гурьевского района. Мужчина в итоге нашел исполнителя за 95 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба областного суда, мужчина соорудил из бумаги факел, взял пластиковую емкость, наполненную бензином, и на велосипеде направился к указанному месту. Там он облил автомобиль бензином и поджег его, после чего скрылся.

В результате поджога автомобиль и находящееся в нем имущество, а также уличное имущество рядом были полностью уничтожены. Стоимость ущерба составила более 6,5 млн рублей.

Более того, в сентябре эта же группа организовала погром оконных витражей в здании МФЦ в Гурьевске. Исполнителя на этот раз нашли за 45 тысяч рублей – он расстрелял здание из пневматического пистолета, повредив 11 окон.

Организатор преступлений получил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 2 месяца. Его пособник – сроком на 2 года и 8 месяцев. Поджигатель машины – сроком на 2 года и 9 месяцев. Отбывать наказание все они будут в колонии-поселении.

При этом за действия человека с пистолетом суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком 10 месяцев с удержанием в доход государства 10% заработной платы.

Все мужчины признали свою вину.