Угонщик машин из Черняховска стал фигурантом сразу трех уголовных дел

Житель Черняховска стал фигурантом сразу трех уголовных дел. Он с подельником подозреваются в кражах иномарок и имущества из авто.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, в ноябре 2022 года 41-летний житель Черняховска украл «Ауди 100» с улицы Дачной. Также вместе с 21-летним сообщником он пытался похитить «Фольксваген Пассат», однако мужчины не сумели завести его. Зато забрали из салона инструменты и сабвуфер.

Кроме того, оперативниками угрозыска установлена причастность фигуранта к краже автомобиля «Фольксваген Пассат» стоимостью свыше 200 тыс. рублей с Литовского вала.

Сейчас неоднократно судимый злоумышленник находится под стражей, его молодой подельник – под подпиской о невыезде.

Возбуждены уголовные дела.