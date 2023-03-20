В ДТП на Приморском кольце пострадали две 19-летние девушки

. Фото: УГИБДД Калининградской области

Массовое ДТП случилось в минувшее воскресенье, 19 марта, на Приморском полукольце. 32-летний водитель на «Мазде» ехал из Калининграда в Зеленоградск, когда, выбрав небезопасную дистанцию, столкнулся с впереди идущим автомобилем «Ауди».

Кроме того, как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 21-летний водитель автомобиля БМВ неправильно выбрал дистанцию до впереди остановившегося автомобиля БМВ Х3. Тот по инерции продвинулся вперед и врезался в уже стоявшую на тот момент «Мазду». «Мазду» отбросило на еще один БМВ.

В результате ДТП две 19-летние пассажирки автомобиля БМВ получили телесные повреждения.