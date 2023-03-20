Калининградец нашел на заброшенной даче коноплю и решил продать ее

Калининградец еще в 2021 году на заброшенном дачном участке обнаружил пять растений конопли, оборвал их и высушил. «Гербарий» он принес домой и хранил в стеклянных банках в целях последующего сбыта.

Как сообщает пресс-служба областного суда, марихуана была обнаружена и изъята сотрудниками полиции.

Выяснилось, кроме того, что мужчина продал за 1 тыс рублей наркотическое средство каннабис массой 8,8 г при проведении сотрудниками полиции «проверочной закупки».

В итоге суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в колонии строго режима.