Пенсионер из Калининградской области набрал кредитов на 1,5 млн и перевел все деньги мошенникам

В Калининградской области зафиксирован очередной случай мошенничества. На этот раз жертвой стал 65-летний житель Пионерского.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, пенсионеру поступил звонок в мессенджере. Звонивший представился специалистом банка и сообщил, что на имя мужчины пытаются оформить кредит посторонние лица. Затем в разговор вступил «сотрудник правоохранительных органов» и потребовал, чтобы пенсионер явился в банк, переоформил все кредиты на себя, а затем обналичил деньги и вернул их якобы в банк на указанные счета.

Пострадавший выполнил все инструкции и за пять дней оформил на себя кредиты на 1,5 миллиона рублей, отправив все деньги преступникам. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».