В Калининградской области пьяный водитель пытался задушить инспектора ГИБДД

Следователи направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 40-летнего жителя Светлого. Как сообщает пресс-служба областного СКР, инцидент произошел еще 26 октября 2021 года. Обвиняемый был остановлен экипажем ДПС, который заподозрил водителя в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Уже в отделе мужчина начал проявлять агрессию - отказался предъявить документ, удостоверяющий личность, а в ответ на замечание врио начальника ОГИБДД, набросился на него, схватил за форму, а потом за шею, угрожая полицейскому расправой.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель был пьян. Свою вину он признал, но это не уберегло от последствий. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

- В случае признания фигуранта виновным в совершении указанного преступления ему может грозить наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, - отметил исполняющий обязанности руководителя Светлогорского межрайонного следственного отдела Кирилл Ревенко.