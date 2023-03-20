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НовостиОбщество20 марта 2023 16:56

Возле Дома искусств в Калининграде на две недели перекроют проезд

Будет проходить реконструкция участка тепловой сети
Николай Литвинов
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Фото: мэрия Калининграда

Городские власти объявили о предстоящем закрытии двух полос по «Тополиной аллее» у Дома искусств. Речь идет о той части дороги от улицы Багратиона до площади Калинина, которая тянется ближе к учреждению культуры.

Движение перекроют на две недели – с 30 марта по 13 апреля.

- Это необходимо для реконструкции участка тепловой сети, - пояснили в пресс-службе мэрии.

Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время производства работ возложена на подрядчика.