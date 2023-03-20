В Калининградской области возобновилась оздоровительная программа для беременных

Оздоровительная программой могут воспользоваться женщины со сроком беременности не менее семи недель, постоянно проживающие в Калининградской области, находящиеся на учете и под наблюдением в государственной медицинской организации.

Как сообщили в министерстве соцполитики, в марте десять женщин начали получать услугу в социально-оздоровительном центре «Мечта» в Светлогорске. Здесь созданы необходимые условия для отдыха будущих мам и сохранения долгожданной беременности. Женщины в течение 12 дней отдыхают в учреждении на берегу Балтийского моря и готовятся к будущему материнству. Они посещают лечебно-оздоровительные процедуры, получают пятиразовое сбалансированное питание. Консультации оказывают гинеколог, психолог, специалист по грудному вскармливанию.

- Услуга очень востребована среди жительниц региона. С каждым годом мы увеличиваем количество путевок на оздоровление в связи с большим спросом и положительными откликами. В нынешнем году не менее 125 будущих мам смогут воспользоваться поддержкой, – отметила министр социальной политики Анжелика Майстер.

Получить путевку можно в центре социальной поддержки населения по месту жительства – необходимо написать заявление, приложив паспорт и направление от медицинской организации. Последний в этом году оздоровительный курс состоится в сентябре, количество путевок ограничено.

Порядок и условия назначения меры соцподдержки прописаны в постановлении регионального правительства. Более подробную информацию можно получить в министерстве социальной политики по телефонам: 8 (4012) 599-685, 599-614.