На корпусе Музея Мирового океана начали рисовать портрет Крузенштерна

. Фото: Музей мирового океана

На главном корпусе Музея Мирового океана на Набережной исторического флота начали рисовать мурал. Минувшей ночью приступили к работе художники, которые изображают портрет адмирала Крузенштерна.

«Наблюдать появление первого в Калининграде географфити можно на наших страницах в социальных сетях и, конечно, вживую. Приходите в музей, здесь всегда происходит что-то интересное!» - говорят в пресс-службе музея.

Граффити появится на стене музейного здания благодаря проекту, который реализуется при поддержке Русского географического общества. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Открытие мурала приурочат к дню рождения Музея Мирового океана, которое отмечается 12 апреля.

Граффити представит портрет Ивана Крузенштерна – русского мореплавателя, возглавившего в 1803-1806 гг. первое русское кругосветное плавание, а также изображение барка, который носит имя знаменитого моряка.