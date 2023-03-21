Где в Калининграде не будет света и воды 21 марта

В Калининграде во вторник, 21 марта, запланированы отключения от энергоснабжения для модернизации оборудования.

Так, по данным пресс-службы мэрии, до 18.00 электричество отключено в домах по адресам:

ул. Верхнеозерная 25, 25/7, 33, 33а, 35, 35а, 37, 39, 24, 26, 28, 32, 32а-б, 34, 36, 38, 40

ул. Грибоедова 5-7, 9, 13-19, 2, 4б, 4-6, 8, 8а, 16, 18

пер. Грибоедова 9, 6а, 6, 8-12

ул. Ленинградская 36

ул. Лермонтова 19а, 21а, 23, 23а, 25а, 16а-б, 18а, 20 п.1-3, 22, 22а

ул. Некрасова 134;

До 13.00:

ул. Интернациональная 2, 4, 6

ул. Судостроительная 11а-б, 13

ул. Киевская 1

ул. Инженерная 1, 2, 4, 6, 8

пер. Киевский 1, 3.

До 18.00 без электричества остался Ленинский пр-кт 109 а и ул. Театральная 34.

Света не будет до 12.00 на ул. Жиленкова 8б.

С 13.30 до 18.00 без электричества:

пр-кт Московский 8а, 8-10, 14б, 14-24, 26-38,

ул. Мариупольская 1-3, 5-9, 2а, 2б, 2-4, 6-12.

До 17.00 без света:

ул. И. Сусанина 39-51, 47б, 49б, 51а, 53, 57, 59, 61, 63, 63а, 71б, 71, 73, 73а-д, 36, 38, 44, 46а, 48, 52-58, 64

ул. Владимировская 13, 19, 35, 37, 39, 20-26, 34, 56/1

ул. Билибина 1-11, 4-8, 8а

ул. Рассветная 32-40, 42, 44, 46-58, 54б, 6;

ул. Южная 20а

СНТ «Победа».

Также, по данным горадминистрации, от холодной воды для ремонтных работ сегодня отключены:

ул. Островского 13, 12, 14, 14в – до 15.00;

пр-кт Московский 8-10, 12

ул. Марш. Баграмяна 18

ул. Мариупольская 1-3, 5-9, 11-13, 2-12, 14, 16-18

ул. Красноярская 1-3, 5

ул. Ген. Буткова 1 – с 13.00 до 18.00;

ул. Инженерная 2, 4 – с 8.30 до 13.00;

ул. Менделеева 53, 55, 55а-г, 57, 57а-б, 64, 66, 66а, 68, 70, 72, 76а, 78, 80, 80а

пер. Цветочный 11, 2-14 – 9.30 – 16.00;

ул. Гавриленко 3 (д/сад №51),3-13, 13а-б, 15, 17, 17а, 2, 4, 6, 6д-е, 12

ул. Авиационная 9.