Калининградские конькобежцы завоевали медали турнира в Санкт-Петербурге

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Санкт-Петербург на всероссийский турнир собрал 159 лучших конькобежцев не старше 15 лет со всей России и городов Белоруссии.

Калининградские спортсмены сумели завоевать две золотые и одну серебряную награду соревнований.

Наши воспитанники региональной школы по зимним видам спорта отличились на трех дистанциях.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, двойной успех праздновал Амир Ахметов, первенствовав в финальных забегах на дистанциях 500 и 777 метров. Таисия Жеребьева финишировала второй по итогам женских километровых гонок.

В минспорта отметили, что это был контрольный старт перед апрельским суперфиналом всероссийских соревнований «Сочинский Олимп». Туда квалифицировались сразу пятеро калининградских конькобежцев. Помимо Таисии и Амира это Дарья Рудик, Анастасия Шпилева и София Коростоянова.