В Калининграде ввели режим ЧС после пожара, который уничтожил жилой дом на Артиллерийской

Власти Калининграда решают проблемы жильцов дома на ул. Артиллерийской, 36-38, где в субботу случился пожар, оставивший без крыши над головой 194 человека. Решено ввести режим ЧС. Об этом во вторник, 21 марта, сообщила глава городской администрации.

«Для того чтобы у нас была возможность максимально помочь погорельцам, вводим режим ЧС в границах земельного участка, на котором расположен дом», - написала Елена Дятлова в ВК.

Возле дома развернут мобильный пункт администрации, чтобы погорельцы могли на месте узнать всю необходимую информацию о помощи. Также пострадавшие могут звонить на единый номер помощи 8 (4012) 31-10-31.

По словам Елены Дятловой, предоставление временного жилья уже начали. Девять семей уже переехали.

«Всем, у кого в Калининграде нет второго жилья, его предоставим. В том числе выделим постельное белье, раскладушки и другие предметы первой необходимости. Имущество подготовлено к выдаче с нашего склада. Само собой, физически поможем с переездом в маневренный фонд или другое место проживания тем, у кого какие-то вещи уцелели после пожара», - пообещала сити-менеджер.

Из резервного фонда власти окажут финансовую помощь погорельцам. Размер выплаты будет зависеть от того, полностью или частично утрачено имущество.

Семьям с детьми, которым из-за смены места жительства нужно будет менять школу или детский сад, власти обещают помочь.

Напомним, в этом доме сгорела кровля, выгорело 19 жилых комнат, оказалось затоплено 38 комнат, были разрушены внутридомовые коммуникации.