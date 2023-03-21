В Калининграде больше 100 детей пополнили ряды «Юнармии»

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде ряды юнармейцев пополнили больше 100 школьников. Торжественная церемония посвящения в состав «Юнармии» прошла на базе школ города накануне.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в школе № 2 торжественную клятву под руководством куратора юнармейского движения школы полковника Александра Мулла приняли 33 юнармейца школ № 2 и 47. Также ряды пополнили 20 новобранцев школы № 50 и 51 обучающийся школ № 28 и 39.

«Впереди ребят ждет наполненная увлекательными событиями юнармейская жизнь. Они станут участниками различных квестов, интеллектуальных турниров, соревнований и зарниц, тематических секций и мастер-классов», - отметили в горадминистрации.

До и после посвящения у детей была возможность принять участие в выездной выставке военных реконструкторов и поучаствовать в чемпионате по сборке/разборке автомата Калашникова.