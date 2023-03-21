Калининградец устроил дебош в бильярдном зале Гусева

Инцидент случился в бильярдном зале в городе Гусеве. Там отдыхал 25-летний калининградец. В какой-то момент парень начал вести себя агрессивно, что и заставило персонал нажать кнопку тревожной сигнализации.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, сотрудники отдела вневедомственной охраны по Черняховскому району задержали дебошира в заведении на улице Толстого.

Росгвардейцы, прибывшие на место, обнаружили мужчину, который проявлял агрессию по отношению к персоналу заведения и высказывал угрозы. Покидать здание он отказывался, поэтому был задержан и доставлен в полицию.

Отмечается, что хулиган при задержании оказал сопротивление.