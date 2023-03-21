В Калининграде 22 марта отключат светофоры на нескольких оживленных перекрестках

В Калининграде в среду, 22 марта, светофоры на пересечениях Парковой аллеи с ул. Тельмана, а также ул. Александра Невского с ул. Л. Толстого отключат с 8.30 до 13.00. Об этом предупреждают «Россети».

Сообщается, что для модернизации оборудования в том же районе с 11.00 до 17.00 отключат светофор на пересечении улиц Александра Невского с ул. Ст. Дадаева.

Кроме того, 22 марта, с 13.30 до 18.00 отключат светофор на перекрестке Гвардейского проспекта – Ген.-фельдм. Румянцева – Московского проспекта.

Водителей просят в течение всего дня быть особенно внимательными на этих участках дороги.