Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 марта 2023 10:52

В Калининграде 22 марта отключат светофоры на нескольких оживленных перекрестках

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде в среду, 22 марта, светофоры на пересечениях Парковой аллеи с ул. Тельмана, а также ул. Александра Невского с ул. Л. Толстого отключат с 8.30 до 13.00. Об этом предупреждают «Россети».

Сообщается, что для модернизации оборудования в том же районе с 11.00 до 17.00 отключат светофор на пересечении улиц Александра Невского с ул. Ст. Дадаева.

Кроме того, 22 марта, с 13.30 до 18.00 отключат светофор на перекрестке Гвардейского проспекта – Ген.-фельдм. Румянцева – Московского проспекта.

Водителей просят в течение всего дня быть особенно внимательными на этих участках дороги.