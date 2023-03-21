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НовостиОбщество21 марта 2023 11:23

Губернатор Калининградской области отказался от iPhone

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Антон Алиханов.

Антон Алиханов.

Фото: Александр КАТЕРУША

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отказался от iPhone и перешел на Samsung. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы правительства области Дмитрия Лыскова.

«Антон Андреевич уже перешел на Samsung. Что с его iPhone, неизвестно», - отметил Дмитрий Лысков.

«Коммерсант» ранее писал, что сотрудников администрации президента России и чиновников в региональных органах власти попросили избавиться от смартфонов американской фирмы Apple и пользоваться смартфонами других производителей не на базе iOS.