Губернатор Калининградской области отказался от iPhone

Антон Алиханов. Фото: Александр КАТЕРУША

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отказался от iPhone и перешел на Samsung. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы правительства области Дмитрия Лыскова.

«Антон Андреевич уже перешел на Samsung. Что с его iPhone, неизвестно», - отметил Дмитрий Лысков.

«Коммерсант» ранее писал, что сотрудников администрации президента России и чиновников в региональных органах власти попросили избавиться от смартфонов американской фирмы Apple и пользоваться смартфонами других производителей не на базе iOS.