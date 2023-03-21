Калининградский зоопарк возобновляет показательные кормления медведей, которые вышли из спячки

. Фото: Калининградский зоопарк

Калининградский зоопарк объявил о возобновлении показательных кормлений медведей.

«Фима и Эшли вышли из спячки, пришли в себя после долгого сна и готовы к активному взаимодействию с окружающим миром», - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Кормления будут проходить каждую субботу и воскресенье в 13.30. Сбор – у вольера медведей.

Ранее мы рассказывали о том, что в зоопарке в последний день зимы из спячки вышел медведь Фима

О том, почему и как косолапые спят зимой в Калининграде, читайте здесь.