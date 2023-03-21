Калининградский зоопарк возобновляет показательные кормления медведей, которые вышли из спячки

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Фото: Калининградский зоопарк
Калининградский зоопарк объявил о возобновлении показательных кормлений медведей.
«Фима и Эшли вышли из спячки, пришли в себя после долгого сна и готовы к активному взаимодействию с окружающим миром», - рассказали в пресс-службе зоопарка.
Кормления будут проходить каждую субботу и воскресенье в 13.30. Сбор – у вольера медведей.
Ранее мы рассказывали о том, что в зоопарке в последний день зимы из спячки вышел медведь Фима
О том, почему и как косолапые спят зимой в Калининграде, читайте здесь.