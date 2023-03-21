В Калининграде директора строительной фирмы будут судить за некачественный ремонт дороги погранперехода в Мамоново

В Калининграде директора строительной фирмы подозревают в хищении бюджетных средств при исполнении госконтракта. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, уже возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве.

Речь идет о факте завышения объемов выполненных работ по госконтракту.

Установлено, что в 2020 году 53-летний подозреваемый, являясь гендиректором строительной фирмы, заключил госконтракт на 3 миллиона рублей на реконструкцию дорожного полотна и территории пограничного перехода Мамоново – Гжехотки.

Как сообщает пресс-служба УМВД, в частности при проверке выяснилось, что фактически толщина верхнего слоя асфальтового покрытия на отремонтированных участках ниже допустимых пределов, а стоимость работ была необоснованно завышена. Количество и показатели качества бетонных оснований также не соответствовали условиям контракта.

При этом работы были оплачены в полном объеме.

У директора уже провели обыск. Расследование уголовного дела продолжается.