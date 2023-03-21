В 2024 году власти обещают завершить укрепление берега в Лесном на Куршской косе

На Куршской косе в Лесном берег будут укреплять с помощью каменных конструкций. Об этом во вторник, 21 марта, рассказал руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

Он прокомментировал видеоролик, который разлетелся по соцсетям: на видео показаны ржавые металлические конструкции и автомобильные покрышки, которыми «защищен» от стихии пляж. Дмитрий Лысков сказал, что эти остатки советского берегоукрепления будут с пляжа убраны. Он отметил, что из экспертизы вышел проект по замене этого береукрепления каменными защитными сооружениями.

- Покрышки и ржавые металлоконструкции будут демонтированы. Стоимость 324 млн рублей. Торги будут объявлены в ближайший месяц. Проект переходящий – 2023-2024 год. В следующем году должен быть завершен,- сказал Дмитрий Лысков.