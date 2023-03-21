Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 марта 2023 13:12

Власти Калининграда до конца марта решат, ремонтировать или расселять сгоревший дом на Артиллерийской

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: мэрия Калининграда

Власти Калининграда до 28 марта определят судьбу дома на улице Артиллерийской, который пострадал от пожара в минувшую субботу. Об этом рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.

«Уже приступили к обследованию несущих конструкций здания. Дала задание провести работы максимально оперативно. Техническое заключение должно быть готово до 28 марта», - написала сити-менеджер во «ВКонтакте» на своей страничке.

По словам Елены Дятловой, по результатам заключения и будут принимать решение – капитально ремонтировать дом или признавать аварийным и расселять.

«Ситуацию буду держать под личным контролем», - заключила глава администрации Калининграда.