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НовостиПроисшествия21 марта 2023 14:00

Житель Гусева избил арматурой знакомого, тому пришлось удалить селезенку

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Уголовное дело возбудили в отношении 31-летнего жителя Гусева, который жестоко избил знакомого.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицией установлено, что в конце февраля мужчина, используя металлический прут, избил 35-летнего знакомого, из-за чего пострадавшему пришлось удалять селезенку. Кроме того, у мужчины оказались переломаны несколько ребер.

«Поводом для конфликта стали длительные неприязненные отношения. Повстречав в очередной раз своего недруга, злоумышленник сходил домой за прутом и нанес не менее четырёх ударов по телу оппонента», - пояснили в полиции.

Ранее судимый за хранение наркотиков мужчина помещен под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.