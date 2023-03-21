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НовостиДом. Семья21 марта 2023 14:19

Ученые рассказали, почему в Калининграде исчезли воробьи

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Автор фото: Мария Ерохина.

Автор фото: Мария Ерохина.

Фото: Telegram

Самая привычная нам птица, домовый воробей, из категории обычных городских птиц переходит в категорию катастрофически сокращающих свою численность во всем мире. И Калининград тут не исключение.

Как рассказали в телеграм-канале «Фрингилла» орнитологи, снижение численности домового воробья в городах объясняется падением численности насекомых.

«Будучи в основном зерноядными птицами, воробьят родители выкармливают исключительно насекомыми. В городах растения усиленно обрабатывают инсектицидами, как результат - мало корма и птенцов кормить нечем!» - отмечают специалисты.

Среди других причин называют зараженность воробьев малярией, скашивание газонных трав до урожая семян, изменение архитектуры зданий (уменьшение мест, где воробьи могут гнездиться), рост численности ястреба-перепелятника в городах, уменьшение площадей зеленых насаждений и т. д.