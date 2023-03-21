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НовостиЗвезды21 марта 2023 14:50

Калининградцев приглашают на бесплатный концерт сразу трех хоров

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде необычный концерт (0+) сразу трех хоров организуют ко Дню работника культуры. Как рассказали в пресс-службе регионального минкульта, выступления состоятся 23 марта с 16:00 в областном историко-художественном музее.

В этот день выступят: камерный хор «Артефакт», коллектив «Контраст» Московского городского педагогического университета (Москва) и калининградский любительский хор «Соль».

Для посещения концерта необходимо оформить бесплатный билет по ссылке.

Организаторы отмечают, что распечатывать билет не надо, но количество мест ограничено.