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НовостиПроисшествия21 марта 2023 17:18

После смертельного ДТП с пассажиркой мотоцикла возбуждено уголовное дело

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Зеленоградские следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека после страшного ДТП под Светлогорском.

Авария, в которой погибла девушка, случилась 18 марта на трассе Светлогорск – Калининград.

По данным пресс-службы регионального УМВД, водитель мотоцикла «Хонда», двигаясь со стороны Светлогорска, не справился с управлением. Мотоцикл опрокинулся, когда впереди идущий автомобиль «Тойота» начал резко тормозить.

«В результате падения 39-летняя пассажирка мотоцикла ударилась о металлическое дорожное ограждение и получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью», - отметили в полиции.

Расследование продолжается.