Жителям Зеленоградска предложили обсудить проект благоустройства территории напротив променада

. Фото: Администрация Зеленоградска

В Зеленоградске предстоит благоустроить общественную территорию в районе променада с пирсом, Аллеи дружбы и Санаторского парка. Она была выбрана ранее народным голосованием. Теперь же, как сообщает местная администрация, предстоят общественные слушания.

«Для широкого обсуждения и сбора предложений по насыщению мероприятиями и функциями данной территории с жителями города будет проведено собрание 31 марта в 16.00», - сообщает администрация.

В Городском центре культуры и искусства (Дом культуры, Курортный проспект, 11) каждый желающий сможет ознакомиться с презентацией, проектом. У активистов и неравнодушных будет возможность внести свои предложения, которые обещают принять во внимание и в дальнейшем использовать в доработке проекта.

Докладчиками на мероприятии выступят: главный архитектор Зеленоградского округа, замглавы администрации округа.

Напомним, администрация Зеленоградского муниципального округа готовит заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году.