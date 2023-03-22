Кофе и путешествия: Tele2 предлагает калининградцам подарки и бонусы

Tele2, российский оператор мобильной связи, добавил новые возможности в программу лояльности «Больше». Клиенты компании в Калининградской области получат бонусы при покупках в сетях Coffee Like и «Якитория», а также скидки на путешествия.

До конца 2023 года клиентам Tele2 предложат скидку 30% на любые напитки в сети Coffee Like. Кофе-бары находятся на самых проходимых улицах Калининграда. Кроме того, калининградским пользователям оператора подарят боул с лососем при заказе на сумму от 800 рублей с доставкой из ресторана «Якитория». В самом ресторане бесплатно дадут ролл «Канада маки» при заказе на сумму от 500 рублей. Бонусы в ресторанах действуют до конца мая.

С выгодой абоненты Tele2 смогут отправиться в путешествия. В агентстве Anex Tour до конца мая можно забронировать любой тур дешевле на 3%. Скидку предложат при оформлении тура в офисе агентства на пр. Мира, 57.

Для получения подарка или скидки достаточно зайти в программу лояльности «Больше» через сайт или мобильное приложение «Мой Tele2», выбрать предложение «Скидка 30% в Coffee Like», «Боул в подарок», «Ролл в подарок», или «Скидка 3% в Anex Tour» и нажать на кнопку «Активировать». Полученный в SMS промокод нужно сообщить сотруднику сети при покупке или ввести в соответствующее поле на сайте партнера.

Клиенты оператора регулярно получают выгодные предложения от партнеров – скидки, блюда в подарок, кешбэк на счет мобильного телефона в рамках программы лояльности «Больше». Компания Tele2 сотрудничает с десятками маркетплейсов, магазинов, ресторанов, кафе, сервисов доставки еды и образовательных проектов и постоянно обновляет предложения от партнеров.