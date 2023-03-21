Калининградец завяз в сточной канаве, вытащить его смогли только спасатели МЧС

Трагедия едва не произошла в поселке Малое Исаково, там мужчина провалился в сточную канаву. Почти 2 часа он звал на помощь, услышали его случайные прохожие, которые попытались вытащить бедолагу из сточного болота. Увы, безрезультатно.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС, очевидцы позвонили по номеру 112. На место прибыли спасатели МЧС.

«Усилия пятерых бойцов из первой пожарно-спасательной части потребовались, чтобы вытащить увязнувшего по пояс мужчину с помощью спасательной петли. От переохлаждения пострадавший не чувствовал ног», - рассказали в МЧС.

Спасательная операция попала на видео.

Пострадавшего уложили на спинальный щит, сняли с него мокрую одежду, обернули в фольгированное и шерстяное одеяло.

Спасенного передали медикам.