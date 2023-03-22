Из-за ночного пожара в Гусеве эвакуировали 15 жильцов довоенного дома

В Гусеве в ночь на среду, 22 марта, случился пожар в довоенном доме на улице Суворова. В трехэтажном здании на первом этаже горела мебель в одной из квартир.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, обошлось без пострадавших, но из задымленного здания пришлось эвакуировать 15 человек.

Этой же ночью похожая ситуация произошла на улице Центральной в поселке Крылово Правдинского округа.

Там в жилом одноэтажном доме в чердачном помещении горел электрический щит. Было эвакуировано 5 человек. В этом случае возгорание было ликвидировано до прибытия подразделения пожарной охраны.