Из-за ночного пожара в Гусеве эвакуировали 15 жильцов довоенного дома

В Гусеве в ночь на среду, 22 марта, случился пожар в довоенном доме на улице Суворова. В трехэтажном здании на первом этаже горела мебель в одной из квартир.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, обошлось без пострадавших, но из задымленного здания пришлось эвакуировать 15 человек.
Этой же ночью похожая ситуация произошла на улице Центральной в поселке Крылово Правдинского округа.
Там в жилом одноэтажном доме в чердачном помещении горел электрический щит. Было эвакуировано 5 человек. В этом случае возгорание было ликвидировано до прибытия подразделения пожарной охраны.