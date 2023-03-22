Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и провести проверку после пожара на улице Артиллерийской

. Фото: мэрия Калининграда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Калининградской области Евгению Козырецкому после пожара на Артиллерийской возбудить уголовное дело и представить доклад.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, следственные органы СУ СК России по Калининградской области начали проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства.

Поводом стали сообщения в социальных сетях и СМИ о том, что жители дома на улице Артиллерийской в Калининграде, где 18 марта произошел пожар, вынуждены готовить пищу на улице, так как местными властями не принято должных мер к их расселению. Об этом говорится на сайте СК РФ.

«Ряд жителей сгоревшего дома недовольны условиями проживания в квартирах маневренного фонда, которые им предоставил муниципалитет в качестве временного жилья. Также сообщается, что дом находится в аварийном состоянии и отключен от обеспечения», - отмечается в сообщении.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.