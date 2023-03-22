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НовостиПроисшествия22 марта 2023 7:24

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и провести проверку после пожара на улице Артиллерийской

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: мэрия Калининграда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Калининградской области Евгению Козырецкому после пожара на Артиллерийской возбудить уголовное дело и представить доклад.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, следственные органы СУ СК России по Калининградской области начали проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства.

Поводом стали сообщения в социальных сетях и СМИ о том, что жители дома на улице Артиллерийской в Калининграде, где 18 марта произошел пожар, вынуждены готовить пищу на улице, так как местными властями не принято должных мер к их расселению. Об этом говорится на сайте СК РФ.

«Ряд жителей сгоревшего дома недовольны условиями проживания в квартирах маневренного фонда, которые им предоставил муниципалитет в качестве временного жилья. Также сообщается, что дом находится в аварийном состоянии и отключен от обеспечения», - отмечается в сообщении.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.